Nella giornata di ieri il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti ha comunicato i suoi primi convocati. Dopo la 3^ giornata di Serie A , infatti, ci sarà la prima sosta imposta al campionato e per i migliori calciatori delle diverse squadre ci sarà la possibilità di mettersi in mostra con la propria Selezione.

Luciano Spalletti, in questa prima tranche, non ha convocato alcun calciatore del Milan, nonostante alcuni allenamenti si tengano proprio a Milanello. Come riferito da 'MilanPress', infatti, gli Azzurri si alleneranno il 10 e l'11 settembre al Centro Sportivo di Carnago per preparare il match contro l'Ucraina, in programma il 12 settembre.