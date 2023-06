Morte Berlusconi, Kakà: “È con profonda tristezza che ricevo la notizia”

Tra i tanti messaggi per Silvio Berlusconi, anche l'ex calciatore e leggende del Milan, Ricardo Kakà ha scritto un saluto

Ricardo Kakà , leggenda ed ex calciatore del Milan, ricorda l'ex presidente rossonero, Silvio Berlusconi , scomparso questo mattina. Ecco il tweet.

"È con profonda tristezza che ricevo la notizia della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La mia vita sarà per sempre legata al Milan e questo è dovuto all'opportunità che mi è stata data da lui. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la sua famiglia in questo momento di tristezza".