Milanello, oltre a Maldini e Massara oggi presente anche l’ad Furlani

I rossoneri stanno preparando la fondamentale sfida all'Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Un incrocio che sa di Europa, sia per la posizione in classifica di entrambe le squadre sia per cercare di staccarsi dalle altre pretendenti. Il Milan, con una vittoria, andrebbe a +3 dai giallorossi. Un distacco ritenuto molto difficile solo due settimane fa, quando i rossoneri erano a -6 dalla squadra capitolina.