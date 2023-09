Milan-Verona, il fattore decisivo: duelli aerei difensivi | News

DUELLI AEREI DIFENSIVI

Secondo clean sheet consecutivo - il terzo stagionale - per gli uomini di Mister Pioli. Dalla gara casalinga contro l'Hellas Verona sono emerse soprattutto le prestazioni dei tre centrali rossoneri. Sugli scudi Simon Kjær, autore di 14 recuperi e a cui sono toccati anche compiti di impostazione per diversi tratti di gara, così come Tomori e Thiaw, più liberi di avanzare ma sempre puntuali in fase di ripiego. Il reparto arretrato si è distinto per i numerosi anticipi aggressivi - e puliti - che non hanno lasciato spazio e respiro agli uomini offensivi gialloblù. La chiave di giornata, però, è stata l'efficacia e il predominio nei duelli aerei nella propria trequarti. Sommando cross e corner, i gialloblù hanno provato per 21 volte a impensierire la retroguardia rossonera, senza sorprenderla. La prova è da rimarcare specie perché l'Hellas Verona, per caratteristiche, predilige attaccare con sponde e palle alte, unendo a queste due opzioni la pericolosità sulle palle inattive. Limitare le sortite offensive ospiti in questo fondamentale è stato determinante per mantenere la porta inviolata.