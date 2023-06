Milan, hai un tifoso in più: Cristiano Ronaldo Jr con la maglia rossonera

Nonostante quest'ultimo periodo turbolento, pare che il Milan abbia acquisito un tifoso in più. Non si tratta, però, di uno qualsiasi ma, bensì, di Cristiano Ronaldo Jr .

Il 12enne, noto figlio del 5 volte Pallone D'oro, infatti, è stato fotografato con la maglia rossonera addosso. Un indizio di mercato? Improbabile, soprattutto perché la stella ex Juventus e Manchester United non rientra in alcun modo nei parametri della dirigenza milanista. Cristiano Ronaldo Jr, tra l'altro, con il trasferimento del padre, lo scorso gennaio è entrato a far parte della Mahd Academy di Riyad.