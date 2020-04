Milan sui social – Come vedere l’eDerby con l’Inter tra Leao ed Esposito

ULTIME MILAN – Un evento che resterà, a modo suo, nella storia: oggi è andato in onda il primo eDerby, ovvero un derby virtuale, giocato al noto videogioco calcistico PES, prodotto da Konami. A sfidarsi, due attaccanti delle rispettive squadre: Rafael Leao per il Milan e Sebastiano Esposito per l’Inter. Partita molto combattuta e molto divertente, ma non vogliamo “spoilerare” nulla su risultato e prestazioni se ancora non l’avete vista. Volete sapere come fare a guardarla? Molto semplice, lo spiega direttamente il Milan sul proprio profilo Twitter: “ha sfidato il nerazzurro Esposito nel primo: rivivi la sfida sul nostro canale YouTube!” Intanto per scoprire il futuro di Ante Rebic… CONTINUA A LEGGERE >>>

