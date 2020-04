eDerby di Milano, Leao contro Esposito: risultato e marcatori

NEWS MILAN – Rafael Leao, classe 1999, e Sebastiano Esposito, classe 2002, giovani attaccanti di Milan e Inter, hanno dato vita alle 12:30 al primo derby di Milano virtuale su Pro Evolution Soccer. La gara, trasmessa in diretta sugli account social del Milan, è terminata con il risultato di 2 a 2: per i rossoneri reti di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic, mentre per i nerazzurri la firma di Romelu Lukau e Lautaro Martinez. Queste le formazioni schierate dai due giocatori all’inizio del match.

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

INTER: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Vecino, Brozovic; Esposito, Lautaro, Lukaku

INTANTO ECCO L’OFFERTA DEL MILAN PER TONALI, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓