Milan-Sampdoria 0-0: ennesima occasione persa per i rossoneri

NEWS MILAN – È terminata, a ‘San Siro‘, con un pareggio a reti bianche, 0-0, la sfida Milan-Sampdoria: un punto a testa, per i rossoneri di Stefano Pioli e per i blucerchiati di Claudio Ranieri, che serve più ai doriani, invischiati nella lotta per non retrocedere.

Il Diavolo, lento e prevedibile nella prima frazione di gioco, ha avuto un paio di chance con Jesús Suso nei primi 45′, ma è stata la Sampdoria che, fino ad inizio ripresa, ha avuto le migliori occasioni per trovare il vantaggio. Molto bravo, in tutte le circostanze, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Annullato, per giusto fuorigioco, un gol ospite a Jakub Jankto.

Dal 55′, poi, con l’ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha alzato i ritmi, creato di più: lo svedese ha catalizzato il gioco, è andato un paio di volte alla conclusione ma senza fortuna. Così come gli altri tentativi dei suoi compagni, in particolare di Rafael Leão, che si è divorato un gol facile facile sotto misura. Alla fine è pari al ‘Meazza‘.

Intanto, sul fronte mercato, ci sono novità sul possibile arrivo di Jean-Clair Todibo in rossonero: per le ultime notizie di Gianluca Di Marzio, continua a leggere >>>

