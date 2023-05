Milan, Pioli lancia messaggi per il mercato: “Serve un attaccante forte”

Il Milan vince contro la Sampdoria e torna alla vittoria in campionato, intanto Pioli lancia chiari messaggi per il prossimo mercato

La vittoria contro la Sampdoria ha riportato un po' di tranquillità in casa Milan. L'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter avrebbe potuto creare solchi emotivi molto importanti, ma l'ottima prestazione contro il gruppo allenato da Stankovic ha spazzato via ogni dubbio. I rossoneri tornano al successo dopo 3 sconfitte di fila e rianimano la corsa all'Europa che conta, attendendo l'eventuale penalizzazione della Juventus. La prossima partita è proprio contro i bianconeri, altro difficile banco di prova. Una vittoria all'Allianz Stadium aumenterebbe le possibilità di rivedere il Milan in Champions League anche per la prossima stagione.

Subito dopo il fischio finale, però, durante le consuete interviste post-partita, Stefano Pioli ha parlato e lo ha fatto nel modo più esplicito possibile: "Ci serve un attaccante forte. L’obiettivo credo che sarà quello di migliorare la rosa. La base è solida, la società è stata brava a prolungare i calciatori che ci hanno permesso di fare questo percorso. Abbiamo visto che non ci sono titolari o riserve, servono giocatori da Milan". Da queste dichiarazioni si potrebbero sviscerare alcune questioni molto importanti: dal futuro del tecnico parmense all'idea di mercato che potremmo vedere in estate.

Il futuro di Pioli — In questa stagione Stefano Pioli è stato messo sulla graticola tante volte. Sia chiaro, è stato fatto sui social, con l'hashtag #PioliOut che è apparso molto spesso, soprattutto durante il periodo tra gennaio e febbraio. L'eliminazione dalla Champions certifica ancora una volta la bontà di questo progetto e la bravura di un allenatore che ha fatto ciò che poteva con ciò che aveva a disposizione. La rosa del Milan non è stata migliorata, anzi, è composta da alcuni elementi che abbiamo visto poco in campo e, in quel poco, non hanno di certo rispettato le attese. Sta di fatto che quelle parole espresse subito dopo la vittoria sulla Sampdoria provengono da un tecnico che sembra certo di rimanere anche per la prossima stagione. Esonerare Pioli, tenendo conto anche del rinnovo fino al 2025 firmato ad ottobre, costringerebbe la dirigenza a ripartire da zero, in campo e sul mercato.

Messaggi per il mercato — Continuiamo sul filone delle dichiarazioni di Pioli. Ha ammesso di dover migliorare la squadra, premettendo per una base solida composta dai vari Tonali, Leao, Bennacer, Tomori, Maignan e TheoHernandez. Le lacune di questo gruppo appaiono ormai evidenti: in attacco non vi è un degno sostituto di Giroud, a destra Messias e Saelemaekers non fanno la differenza e a centrocampo manca un vero ricambio. L'allenatore rossonero si è soffermato maggiormente sul reparto offensivo e, difatti, girano diverse voci per potenziali acquisti nel ruolo cardine del centravanti. Da Okafor a Scamacca, passando per Openda e Arnautovic. Insomma, i nomi ci sono, il tempo per eventuali trattative anche, non ci resta che attendere.

Capitolo Brahim Diaz e CDK — Se in attacco manca un vero vice Giroud, nella zona della trequarti, al contrario, pare essercene anche troppi di possibili titolari. Brahim Diaz sta continuando nel suo periodo di crescita e la prestazione contro la Samp ne è la prova. Il folletto spagnolo a volte continua ad essere inconsistente nell'area di rigore avversaria, ma le sue intuizioni generano spesso grandi occasioni per i compagni. De Ketelaere, invece, non dà segnali positivi e proprio sul futuro del belga lo stesso Pioli ha ammesso: "Non lo so (se resta o va via in prestito ndr), non siamo ancora scesi così nei particolari". La situazione dell'ex Brugge sarà motivo di discussione durante la prossima sessione di mercato estiva, tenendo conto anche di quella di Brahim, data la conclusione del prestito biennale dal Real Madrid.

Il trequartista spagnolo ha confessato la sua voglia di rimanere. Il Milan sembrerebbe voler continuare a puntare su di lui ma le richieste dei Blancos appaiono molto alte. Si parla di 20/30 milioni di euro, una cifra considerata spropositata dai rossoneri. I due club si siederanno sicuramente al tavolo delle trattative, ma per ora le parti sono ancora lontane da un eventuale accordo. LEGGI ANCHE: Da Baldanzi a Miramon, i talenti del Mondiale Under 20