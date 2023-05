Mondiale Under 20, i talenti da seguire: da Baldanzi a Miramon

1 di 6 AL VIA IL MONDIALE UNDER 20

Dopo il rinvio a causa Covid, oggi finalmente prende il via il Mondiale Under 20: in Argentina saranno 24 le squadre che si battaglieranno in 21 giorni, dando la possibilità ad alcuni dei talenti più cristallini del panorama calcistico di mettersi in mostra. Presente anche l'Italia del ct Nunziata, inserita nel gruppo D con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati su potenziali campioni con il sogno di diventare i protagonisti del futuro. Scoprine cinque insieme a noi!