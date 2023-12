Milan-Monza, Okafor infortunato per colpa… dell’esultanza? | Video

Noah Okafor, dopo aver segnato in Milan-Monza è dovuto uscire dal campo per infortunio. Ma potrebbe essere stata colpa dell'esultanza...

Dopo un infortunio che lo aveva tenuto fuori qualche partita, contro il Newcastle era tornato disponibile e convocabile anche Noah Okafor , oltre a Rafael Leao . L'attaccante svizzero, oggi contro il Monza , è subentrato proprio al portoghese al 67' e nove minuti più tardi ha messo a segno il gol che ha di fatto messo in ginocchio il club brianzolo.

Lo stesso Noah Okafor, però, qualche minuto più tardi ha chiesto il cambio al tecnico Stefano Pioli, per un presunto infortunio muscolare che lo stesso allenatore rossonero ha definito affaticamento nelle interviste post Milan-Monza. Sui social, intanto, gira un video dell'esultanza dello svizzero dopo il gol, in cui si nota come la gamba gli ceda mentre ricade dopo il salto. Sarebbe davvero bizzarro un infortunio dopo l'esultanza...