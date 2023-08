Milan, cosa manca a questo mercato? Se alla fine arrivasse Lukaku…

Non ce ne voglia Okafor , talento cristallino che potrà far felice il tifo rossonero, ma a questo Milan manca un attaccante. Non ce ne voglia neanche Giroud , che a quasi 37 anni continua a giocare e segnare, a dimostrazione che l'età non conta quando sei davanti alla porta. Ciò che manca è una vera alternativa al centravanti francese, qualcuno che possa dare un apporto in zona gol anche quando Giroud non potrà essere disponibile. I nomi non sono mancati e non mancano neanche ora, come detto a 9 giorni dalla chiusura del mercato, ma vi è un giocatore che forse potrebbe davvero concedere il 10 in pagella a questo Milan .

Parliamo di Romelu Lukaku, altro protagonista di questa estate di mercato. Prima promesso all'Inter, poi vicino alla Juventus ma ancora al Chelsea e con poche alternative. Rimanere in Blues non sembra essere un'opzione, sia per lui che per il club londinese, e il richiamo dall'Arabia Saudita non entusiasma troppo l'attaccante belga. L'Italia rimane la meta più ambita ma alla finestra non sembrano esservi squadre pronte ad assecondare le richieste del Chelsea. Lukaku al Milan sarebbe l'attaccante, per caratteristiche, migliore possibile: bravo a far salire la squadra, ottimo nel gioco aereo e utile nel fraseggio con i compagni. Insomma, se Furlani facesse come un altro leggendario dirigente milanista e approfittasse dei giorni del Condor, forse, l'idea di un incredibile scenario di Lukaku in rossonero potrebbe non essere soltanto utopia.