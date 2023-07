Milan, ecco Loftus-Cheek: le 6 cose da sapere di ‘acmilan.com’

IL CALCIO NEL SANGUE

Nato da madre britannica e padre caraibico della Guyana, che emigrò nel Regno Unito con i suoi tre figli, prima che nascesse Ruben. Due dei primi tre figli del padre sono legati a Ruben per il loro passato da calciatori. Parliamo di Carl Cort, che in carriera ha vestito le maglie di Lincoln City, Newcastle United, Wimbledon, Wolverhampton Wanderers, Marbella, Leicester City e Norwich City, e del fratello Leon Cort, visto in Inghilterra con le maglie di Charlton, Stoke City, Hull City, Crystal Palace, Burnley e Preston NE.

TOMORI E LA YOUTH LEAGUE

Al Milan ritroverà Fikayo Tomori, con cui condivide grandi ricordi ai tempi delle giovanili del Chelsea. Insieme, hanno vinto l'edizione 2014/15 della UEFA Youth League, Fik fu protagonista anche del back-to-back dei Blues nella stagione successiva, 2015/16. Si sono ritrovati in prima squadra al Chelsea (con anche Giroud), ora condivideranno lo spogliatoio di Milanello.

LA PASSIONE PER IL TENNIS

Non ha mai nascosto la sua grande passione per il tennis e, nel 2022, ne ha parlato ai canali ufficiali del Chelsea, raccontando anche della sua amicizia con Andy Murray. Ruben ha incontrato il tennista scozzese in occasione della scorsa Laver Cup a Londra, nel settembre 2022, ma già nell'estate precedente era stato a Surbiton, sempre nell'area metropolitana della capitale inglese, a seguire gli allenamenti di Murray.

LA 10 IN NAZIONALE

I riflettori degli appassionati di calcio inglese si sono accesi su di lui il 10 novembre 2017, giorno del suo esordio in nazionale. Poco più che 21enne, scese in campo contro la Germania vestendo la maglia numero 10, se la cavò egregiamente al cospetto di mostri sacri quali Gündogan e Özil, tanto da meritarsi il premio di Man of the Match. A quel tempo vestiva la maglia del Crystal Palace in prestito, e fu il primo giocatore del Palace a giocare da titolare con la maglia dell'Inghilterra da Geoff Thomas nel febbraio 1992.

LA SERIE A NEL DESTINO

Nei suoi anni da professionista, Ruben Loftus-Cheek è stato allenato da diverse conoscenze del nostro campionato. Al Chelsea ha avuto come allenatori Maurizio Sarri, Antonio Conte, José Mourinho, mentre nei mesi di prestito al Crystal Palace è stato guidato prima da Frank de Boer e poi da Roy Hodgson. Molto particolare la statistica legata alle sue prime 29 presenze (non consecutive) in Premier League, arrivate sotto la guida di ben cinque allenatori diversi: Mourinho, Hiddink, Conte, de Boer e Hodgson. LEGGI ANCHE: Milan, cosa cambierebbe con Reijnders? Le possibili soluzioni tattiche