Milan-Lazio: Theo sarà titolare, Rebic recupera | Coppa Italia News

Per Milan-Lazio di Coppa Italia certa la presenza del francese. Ante Rebic punta ad essere tra i convocati dopo l'allenamento in gruppo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Lazio, partita dei quarti di finale di Coppa Italia, si è soffermato, in particolare, su Theo Hernández e Ante Rebic. Ma andiamo con ordine.

A 'Casa Milan', intanto, c'è enorme soddisfazione per la vittoria nel derby contro l'Inter. I dirigenti rossoneri, così come la proprietà (Gordon Singer era presente a 'San Siro') nelle ore successive la stracittadina hanno manifestato tutto il piacere per avere ottenuto un risultato prestigioso.

Tre punti che consentiranno al Milan di potersela giocare fino all'ultimo per lo Scudetto con Inter e Napoli. Intanto, però, a Milanello è partita la missione Coppa Italia. Vincere la coppa nazionale è un obiettivo dichiarato dei rossoneri, che faranno di tutto per vincere un trofeo in questa stagione.

Pioli, dunque, chiederà l'aiuto di tutti per eliminare la Lazio di Maurizio Sarri. I segnali positivi per il Milan arrivano da Rebic che, ieri, si è allenato per la prima volta in gruppo dopo una settimana. Il dolore alla caviglia sta svanendo, le sue condizioni migliorano e, quindi, il croato punta ad esserci tra i convocati.

Molto difficile che ci sia Zlatan Ibrahimovic, mentre spera di tornare in campo Fikayo Tomori per mettere minuti nelle gambe in vista del campionato. Ci sarà, invece, sicuramente Theo Hernández, che invece dovrà saltare la partita di campionato contro la Sampdoria per squalifica dopo il cartellino rosso rimediato nel derby per il fallo su Denzel Dumfries. Milan, via Kessié a zero? Ecco l'idea di Maldini per sostituirlo a giugno >>>

