Milan, come si batte la Lazio? Pioli può rifarsi a due grandi esempi

Stesso risultato ma diversa stagione e diversa prestazione. Il Milan ospita la Lazio in una sfida con in palio punti importanti per la zona Champions League. I rossoneri giocano una partita diversa da quella di due stagioni prima, attendono con calma, chiudono gli spazi e ripartono con velocità disarmante. Il pressing, però, non è affatto annullato, anzi. Pioli studia una pressione intelligente, mai costante ma puntuale. Ed infatti, il primo gol, di Bennacer, nasce da un recupero palla su rinvio dal fondo per i biancocelesti. Il definitivo 2-0, infine, lo segna Theo Hernandez con un coast-to-coast dei suoi, dopo un'azione sfumata della Lazio. Insomma, queste due partite ci dimostrano che il Milan può vincere, sfruttando le proprie qualità, in due modi ben diversi fra loro. LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, le probabili scelte di Pioli e Sarri >>>