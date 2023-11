Milan, incontro in vista tra Pioli e Furlani: tensione sugli infortuni

In casa Milan sarebbe previsto un incontro nei prossimi giorni tra Stefano Pioli e Giorgio Furlani in merito al tema infortuni

Un tema molto caldo in casa Milan è senza dubbio quello relativo ai tanti, troppi infortuni che stanno patendo i giocatori rossoneri. Un aspetto a cui lo stesso tecnico Stefano Pioli ha dichiarato di non saper fornire una spiegazione, ma che senza dubbio rappresenta una problematica non da poco per il Diavolo.