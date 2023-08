Milan, tra incognite ed entusiasmo: contro il Bologna inizia la stagione

Inizia la stagione

Testa al campo e solo al campo, dunque. Il mercato potrebbe donare altri nomi interessanti, ma nel frattempo c'è un match da giocare, cercando di toglierci di dosso le scorie della passata stagione e di alcuni addii ancora difficili da digerire. Stavolta Pioli sembra avere gli uomini giusti per il suo calcio, quello bello e visto solo a sprazzi nell'ultima annata. Chukwueze potrebbe finalmente essere quel nome in grado di togliere tutte le attenzioni da Leao, così come Reijnders e Loftus-Cheek appaiono come giocatori in grado di incidere anche sotto porta. Insomma, le condizioni per far bene ci sono, ora non ci resta che attendere il responso più importante: quello del campo.