Milan, immenso Ibrahimovic: solo Lewandowski meglio dello svedese

Milan, è un super Ibrahimovic. Dietro soltanto a Lewandowski

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Unico, immenso Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, classe 1981, è il vero trascinatore (in campo e fuori) del Milan di Stefano Pioli. Ed in Europa è dietro soltanto a Robert Lewandowski, formidabile cannoniere polacco del Bayern Monaco.

Ha parlato di tutto questo, stamattina, il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola. Quello che stupisce di Ibrahimovic è che sin dal giorno del suo ritorno in rossonero, ormai 10 mesi fa, ha mantenuto un rendimento costante. C’erano delle perplessità sul nativo di Malmö, che era reduce da due stagioni in MLS, con i Los Angeles Galaxy, apparentemente ‘propedeutiche’ alla pensione.

Invece, in questo 2020, Ibrahimovic ha realizzato ben 18 reti con il Milan. Di cui 11 nella passata stagione. Una media-gol incredibile, per il fuoriclasse scandinavo, se si considera che l’ha realizzate in 25 partite: in pratica, 0,72 reti per gara. Facendo riferimento ai soli dati di questa stagione, la 2020-2021, con 6 gol in 3 gare in Serie A la media-gol di Ibrahimovic si impenna.

In pratica, Zlatan va in gol ogni 45′. Il che significa che, in Europa, soltanto Lewandowski è meglio di lui. Il numero 9 del Bayern Monaco, infatti, ha segnato 10 gol in 5 gare di Bundesliga. Rispetto ad Ibrahimovic, sempre presente nel Milan dal 1′ al 90′ ogni volta che ha giocato, a Lewandowski qualche volta è stato risparmiato qualche minuto di gioco.

In sostanza, Lewa trova la via della rete ogni 37′. Persino Pioli sembra impressionato dai ritmi ai quali sta viaggiando Ibrahimovic. E si apre, adesso, la difficile questione di come preservare il numero 11 rossonero da possibili infortuni o anche da un’eccessiva stanchezza che potrebbe renderlo meno lucido sotto porta. Le partite del Milan, da qui alla fine del 2020, non sono poche: ben 14, tra Serie A ed Europa League. Una manifestazione che il Diavolo vuole onorare.

Forse, nelle prossime partite, Pioli comincerà a risparmiare qualche minuto ad Ibrahimovic nel Milan. Esattamente come fa Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, con Lewandowski. Di modo che il duello, testa a testa, possa proseguire fino al termine della stagione.