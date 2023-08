Milan Femminile, Dubcova si ritira ed entra nello staff dell’Under 19

Michaela Dubcova, ex calciatrice del Milan Femminile, ha deciso di lasciare il calcio giocato per entrare nello staff dell'Under 19

Dopo essere arrivata la scorsa estate dallo Slovacko al Milan Femminile insieme alla sorella Kamila, Michaela Dubcova ha preso una decisione molto forte ed ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Non solo, perché come riferito dallo stesso club rossonero sul proprio profilo 'Instagram', entrerà a far parte dello staff di mister Davide Corti, tecnico dell'Under 19 femminile.