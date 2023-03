De Ketelaere, segnali di risveglio con il Belgio. E i milanisti sperano

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, De Ketelaere brilla con la maglia del Belgio e i tifosi del Milan iniziano a sperare in bene

Con il Belgio che vince anche durante l'ultima partita di questa mini sosta per le nazionali, contro la Germania per 3-2, sotto i riflettori ci torna un giocatore molto criticato in questa stagione e che veste la maglia del Milan. Charles De Ketelaere, entrato al 68' al posto dell'interista Lukaku, ha favorito il goal del momentaneo 3-1 servendo Trossard con un bel pallone che il giocatore dell'Arsenal ha trasformato in assist per il gol di De Bruyne.