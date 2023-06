Milan, Cardinale e un modello americano improntato sul marketing

Secondo quanto riportato da Footmercato.net, Gerry Cardinale vorrebbe adottare un modello americano, improntato sul marketing, per il Milan

A meno di un mese dal divorzio con Paolo Maldini e un mercato in entrata che stenta a decollare, Gerry Cardinale prepara un modello tutto americano per il nuovo corso del Milan. Secondo quanto riportato da Footmercato.net, infatti, il fondatore della RedBird Capital vorrebbe stabilire una cultura sportiva americana investendo di più nel marketing, nelle infrastrutture e nella tecnologia, sia sportiva che medica, per rivoluzionare il club rossonero.