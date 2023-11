Secondo quanto ci risulta, ci sarà il soldout a San Siro per Milan-Borussia. Il Club rossonero invita tutti i tifosi che domani sera riempiranno gli spalti di San Siro, a portare con sè la sciarpa del Milan, per accogliere i calciatori all’ingresso in campo e rendere tutto lo stadio colorato di rossonero. LEGGI ANCHE: Camarda futuro al Milan. Trattative avanzate per il contratto