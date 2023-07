Milan, altro bilancio in positivo: utile di quasi 13 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il risultato netto a bilancio del Milan per la stagione 2022-2023 dovrebbe essere positivo per quasi 13 milioni di euro, rispetto al rosso di oltre 66 milioni di euro dell'annata 2021-2022, quella dello Scudetto. Questo risultato è dovuto soprattutto all'ottimo percorso in Champions League della squadra di Stefano Pioli che è arrivata fino in semifinale e agli introiti da sponsor e partnership in continua espansione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il punto su Mbappé >>>