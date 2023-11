Milan, Bennacer: “Sento il peso della maglia. È per questo che do tutto”

Realizzare il sogno: "Ho firmato al Milan prima delle vacanze, quando sono rientrato. Maldini, Massara: arrivi al Milan, in un club del genere, è tutto top. All’inizio non realizzi la grandezza di quel club. Il mio fratello maggiore è un grande tifoso del Milan, ma non è stato per questo che ho scelto questi colori. Le decisioni le ho sempre prese io, io ascolto, ma poi sono io a scegliere cosa fare. Il Milan è un club incredibile, incredibile. L’organizzazione, le persone, è tutto troppo: è incredibile, senza parlare della città. La storia di questo club io la sento, il peso della maglia anche. È per questo che io do tutto in campo, perché quando amo una cosa, io faccio così. Io amo il Milan".