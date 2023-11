Mercato Milan – Il retroscena del centrocampista: “Sarei stato scontento”

Savanier e il retroscena sul Milan

"Avrei potuto ricevere molti più soldi al Milan ma sarei stato scontento. A Montpellier sono a casa, vivo ancora nel mio quartiere. In tanti mi dicevano di andare a Milano ma se fossi andato lì non sarei stato bene senza la mia famiglia. Tutti mi parlavano di soldi ma i soldi non comprano la felicità. Non mi lamento oggi, non dico che a Montpellier sono mal pagato, tutt’altro, ma sono molto felice a casa con la mia famiglia, con i miei figli. Mio figlio viene con me agli allenamenti, per me è la cosa migliore che mi potesse capitare". LEGGI ANCHE: Milan, come sta andando la Primavera? Quanta qualità per Abate >>>