Mercato Milan – Previsto incontro tra la Roma e l’agente di Zaniolo

Ci sarà in settimana un incontro tra la Roma e Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. Juventus e Milan interessate al classe 1999. A riferirlo è 'Sky Sport'. Come noto, Zaniolo potrebbe lasciare i giallorossi, è in scadenza di contratto nel 2024 e, ad oggi, nessuna offerta per il rinnovo gli è pervenuta. La Roma valuta il calciatore non meno di 50 milioni di euro. Una cifra elevata, tanto che si è parlato di un inserimento di diverse contropartite (Pobega, Rebic e Saelemaekers) da parte del Milan nella trattativa per abbassare la cifra richiesta dal club capitolino. Al momento, comunque, né Milan né Juventus hanno avanzato offerte ufficiali alla Roma.