Calciomercato Milan – I due motivi per cui il Diavolo punta Zaniolo

Nicolò Zaniolo è un obiettivo del Milan per la sessione estiva di calciomercato. Ma non di certo alle condizioni economiche dei giallorossi

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola parla dell'interesse del Milan per Nicolò Zaniolo, obiettivo concreto di calciomercato del Diavolo per due distinti motivi. Un po' perché i rossoneri ritengono che l'esterno offensivo della Roma, classe 1999, abbia ancora tanti margini di crescita. Un po' per una questione di liste.

Il Milan, infatti ha bisogno di acquistare almeno un calciatore italiano in questa sessione di trattative per poter compilare completamente e correttamente le liste per l'iscrizione al campionato di Serie A ed alla Champions League. Meglio, dunque, se poterlo fare con un talento puro come Zaniolo.

Per strappare Zaniolo alla Roma in questo calciomercato estivo il Milan vorrebbe investire 35 milioni di euro più bonus. Cifra, questa, che non soddisfa minimamente le ambizioni economiche del club capitolino. Per il quale il suo numero 22 può, sì, essere ceduto, ma non a meno di 60 milioni di euro.

Forse è per questo motivo che, dalla Capitale, cominciano a filtrare 'rumors' sulla possibilità che Zaniolo rinnovi con la Roma. La prossima settimana, ha riferito il quotidiano torinese, Claudio Vigorelli, agente del giocatore, dovrebbe incontrare Tiago Pinto, direttore sportivo giallorosso.

In ballo, il prolungamento del contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 e, logicamente, l'adeguamento dello stipendio voluto dal giocatore. Il Milan riuscirà ad inserirsi in questi negoziati, strappando Zaniolo alle sue condizioni economiche? Clamorosa indiscrezione sul calciomercato del Milan! Le ultime news >>>