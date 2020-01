Marani: “In due ore in campo Ibrahimovic ha cambiato il Milan”

NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Matteo Marani, intervenuto negli studi di ‘Sky Sport‘, ha parlato del notevole apporto dato da Zlatan Ibrahimovic al Milan contro Sampdoria e Cagliari.

Queste le dichiarazioni di Marani: “In due ore in campo ha cambiato il Milan. Non solo per il gol segnato, ma perché tutto il Milan è cambiato, con lo svedese gira in maniera diversa. Ha 38 anni, deve gestirsi nel modo migliore, ma sta dando quello che serviva al Milan”.

Intanto, sul fronte mercato, il Diavolo vede sfumare, forse in via definitiva, una pista per la cessione di Jesús Suso, esterno offensivo spagnolo in uscita dal Milan: per le ultime, continua a leggere >>>

