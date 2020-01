Mandelli: “Ibrahimovic, uno che trascina. Milan al top? Ci vorranno anni”

NEWS MILAN – Francesco Mandelli, attore e tifoso del Milan, è intervenuto negli studi di ‘Sky Sport‘ per parlare della squadra rossonera e, soprattutto, del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni di Mandelli:

Sul nuovo impatto di Ibrahimovic al Milan: “Cosa ne penso? Sono ancora in fase di studio. Però basta metterlo in campo e qualche cosa cambia. Contro la Sampdoria era una partita difficile, loro erano molto chiusi. Ma con Ibrahimovic in campo, i nostri giocatori andavano al doppio della velocità. Ibra cambia l’atteggiamento dei giocatori in campo: come se fosse un genitore che ti mette pressione per non fare brutta figura. Perché quello ‘te mena’, e tutti tendono ad alzare la propria performance. Ibrahimovic è uno che trascina: non so se farà un gol, 13 gol, 20 gol, ma ha una personalità importante”.

Su cosa vuol dire per il Milan avere uno come Ibrahimovic in squadra: “Da tifoso milanista dico che ci mancava un giocatore che, in qualche modo, fosse rappresentativo. Uno di quelli di cui vuoi la maglia. Sembra che, negli ultimi anni, siano arrivati solo giocatori di passaggio, che stanno al Milan ma non sono da Milan, come se il Milan fosse già il massimo della vita e che non hanno spinta per andare avanti. Uno come Ibrahimovic porta entusiasmo ed atmosfera che fanno benissimo ad un ambiente depresso”.

Sul momento del Diavolo: “È importante il risultato, però è importante vedere che la squadra lotta, si fa in quattro, fa di tutto per conquistare il risultato, che poi può anche non arrivare. Siamo in una fase di passaggio, ma bisogna vedere impegno e volontà ed Ibrahimovic fa questo lavoro: non posso far altro che ringraziarlo per questo”.

Sull’infortunio di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma: “Che sfiga, appena mandato via Pepe Reina. Uno come Donnarumma ha salvato tante e tante partite …”.

Sul futuro del Milan: “Per ritornare dove ci compete ci vorranno anni, dobbiamo ricostruire. Dobbiamo fare campagne acquisti mirate: fin qui ho visto tanta casualità, anche per i tanti cambi di proprietà. Si tratterà di un percorso lungo, si soffre, però bisogna intraprenderlo per poter vedere la luce in fondo al tunnel”. Sul fronte mercato, intanto, ecco le ultime novità su Jesús Suso: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android