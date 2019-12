Lodetti: “Batoste come quella con l’Atalanta restano addosso”

ULTIME MILAN – Una sconfitta storica, che raramente il Milan ha subito, quella con l’Atalanta. Un 5-0 era arrivato l’ultima volta nel 1998 contro la Roma e mai si è andati oltre come parziale. È una di quelle sconfitte che lasciano il segno, che non ti aspetti e che patisci, anche se poi arriva Zlatan Ibrahimovic. Di questo ne ha parlato Giovanni Lodetti, ex centrocampista rossonero, ai microfoni di Radio Sportiva, senza nascondere l’amarezza per la pesante sconfitta. Ecco le sue dichiarazioni: “Non si può andare a Bergamo e prendere cinque gol, sono batoste che restano addosso. Significa che mancano giocatori capaci di gestire la partita nei momenti più difficili”. Intanto Suso è vicino alla cessione… Continua a leggere >>>

