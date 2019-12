Capello: “Ibrahimovic vecchio? L’età non va in campo”

CALCIOMERCATO MILAN – Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Parlando del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, che Capello aveva già allenato, da giovane, alla Juventus, il tecnico friulano ha sottolineato: “Dubbi per i suoi 38 anni? Qualcuno pensa che per sei mesi non sarà in grado di dare il proprio contributo di giocatore vincente. Sto parlando di sei mesi … l’età non va in campo”. Per le dichiarazioni integrali di Capello sullo svedese, continua a leggere >>>

