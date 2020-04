Inzaghi: “Albertini? Le parole hanno un peso. Se sei amico mi chiami”

NEWS MILAN – La “discussione” tra l’ex attaccante e allenatore del Milan Filippo Inzaghi e l’ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini è uno degli argomenti del momento. L’attuale allenatore del Benevento un paio di giorni fa ha espresso il desiderio di riprendere il campionato, provocando la rabbia dell’ex centrocampista che lo ha definito ‘ignorante’. Attraverso una diretta Instagram de ‘La Gazzetta dello Sport’, Inzaghi si è difeso ieri sera da quest’attacco.

“Mi dispiace che queste dichiarazioni siano state strumentalizzate. Mi ha dato fastidio quello che ho letto, soprattutto perché dopo la partita con il Pescara dove avevo 22 punti di vantaggio ero stato tra i primi a dire di fermarsi. Se avesse letto bene l’articolo non avrebbe fatto queste esternazioni senza stile e di basso livello. Siamo personaggi con tifosi e quello che ha detto è stato scadente nei miei confronti soprattutto perché ha dichiarato di considerarmi suo amico, definendomi poi ignorante via social. Se mi consideri un amico prendi il telefono e mi chiami. Le parole hanno un peso, specialmente per un rappresentante della FIGC”, ha detto l’ex numero 9 del Milan.

