Coronavirus, Costascurta: “Ripresa Serie A? Non sono ottimista”

ULTIME NEWS – L’ex difensore del Milan Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha espresso la propria opinione in merito all’eventuale ritorno in campo per la Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: “Non sono ottimista. Lo sono sul fatto che recupereremo dall’emergenza ma non vedo così facile la ripresa della stagione. Forse dovrei essere più positivo ma vivo a Milano e la situazione non è bella”. Per vedere la sua intervista integrale in cui parla anche del Milan, continua a leggere >>>

