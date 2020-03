Costacurta: “Boban e Maldini come fratelli. Ma quell’intervista …”

NEWS MILAN – Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ex calciatore del Milan ed oggi opinionista per ‘Sky Sport‘, ha parlato a ‘Radio Sportiva‘. Queste le dichiarazioni integrali di Costacurta:

Sulla conclusione della stagione 2019-2020: “Non sono ottimista. Lo sono sul fatto che recupereremo dall’emergenza ma non vedo così facile la ripresa della stagione. Forse dovrei essere più positivo ma vivo a Milano e la situazione non è bella”.

Sul dibattito per la fine del campionato: “Sono sempre per il confronto costruttivo ma dobbiamo viaggiare in direzione della quotidianità. Tutti noi possiamo riflettere e prepararci. Alcune società guardano al breve, altre al futuro. Purtroppo in questo momento è impossibile trarre delle conclusioni ma il confronto è giusto per farsi trovare pronti al momento della ripresa”.

Sui danni economici al nostro calcio: “Credo che non ci siano dubbi sul fatto che il calcio uscirà ridimensionato da questa situazione. Sarà una grandissima botta, per questo servirà solidarietà, anche tra squadre di club come è successo in Germania”.

Sul taglio degli stipendi: “I giocatori della Juventus possono rinunciare a quattro mesi di stipendio e non credo che avranno problemi, ma la situazione cambia quando scendiamo in Serie B o Serie C. Per questo serve solidarietà anche tra club. Ho apprezzato molto la decisione presa dai giocatori della Juventus, anche per il tempismo visto che da altre parti non usciva niente”.

Sul Milan: "A me era sembrato che in qualche situazione ci fosse un pensiero comune da parte di 4-5 dirigenti che avevano capito quale fosse la strada da seguire, ma c'erano troppe voci. Ivan Gazidis non è l'ultimo arrivato, so che Zvonimir Boban non accetta facilmente certe cose. Conosco lui e Paolo Maldini da 30 anni, sono come fratelli per me. Zvone poteva dire le cose in maniera un po' diversa in quell'intervista".

