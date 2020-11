Zoff: “Milan da Scudetto? Aspettiamo Natale. Su Ibra dico che …” | News

Zoff parla di Milan: da Pioli ad Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dino Zoff, ex portiere e allenatore di Juventus e Nazionale Italiana, ha parlato del Milan di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni di Zoff ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Sul Milan da Scudetto: “Sta facendo bene, come il Sassuolo. Sulle ali dell’entusiasmo Stefano Pioli, così come Roberto De Zerbi, sta plasmando un gruppo motivato: giocano un buon calcio. Credo che bisognerà arrivare a Natale per capire a quali obiettivi potranno puntare. Non è semplice trovare continuità”.

Sul Milan troppo Ibrahimovic-dipendente: “Non direi. Piuttosto, fuoriclasse come lui spingono la squadra a credere fino in fondo a quello che fa. Così un gruppo cresce e Pioli può plasmarlo”.

Su Ibra e Cristiano Ronaldo, simboli di una Serie A troppo vecchia: "Bisogna distinguere i campioni veri. Un valore aggiunto per le loro squadre ed anche per il campionato. Quando hai gente così devi metterla nelle condizioni migliori per esprimere la loro classe".