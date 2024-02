Zirkzee quanto in comune col Milan! “Mi ispiro a Ibra. Leao e van Basten…”

Joshua Zirkzee, obiettivo di calciomercato del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai suoi idoli e non solo. Le sue parole

Su van Basten: "Tutti i bambini olandesi sognano di ricalcare le orme di Marco van Basten e degli altri grandi attaccanti della Nazionale. Mentire se dico che non sogno l’Europeo. Tutti vogliono rappresentare il proprio paese. Per me è la cosa più bella che ci sia. Considerando che saranno in Germania dove ho giocato, saranno ancora più speciali".