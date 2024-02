Milan, senti Zirkzee: “Giocare a San Siro è il massimo. Stadio fantastico”

Zirkzee: "Dio mi ha fatto un dono: giocare bene a calcio"

"Ho avuto la fortuna che Dio mi ha fatto un dono: giocare bene a calcio. E io non voglio sprecare questo talento. Sono convinto che lui abbia un piano per me. La mia creatività nasce dal calcio di strada, dove giocavo con gli amici. In Olanda è un valore: ogni quartiere ha un Cruijff court, come in America i campi da basket".