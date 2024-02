Zidane: “Futuro in Italia? Mi piacerebbe. Su Ancelotti …”

Su Marcello Lippi: "È il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare. È stato mio allenatore, soprattutto mi ha fatto venire alla Juve. È il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare, perché alla fine non era facile per lui. Arrivavo dall'esperienza in Francia, era un po' difficile per me la preparazione, però poi alla fine mi ha fatto giocare lui. Quindi per me è stato non solo il mio allenatore, ma quello che mi ha fatto diventare chi sono. È forse uno dei più grandi allenatori che ho avuto, insieme ad Aimé Jacquet con la Francia, poi anche Carlo Ancelotti. Ho preso anche tante cose da lui e ora faccio il mio percorso". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Previsto un contatto con lo Sporting per Gyokeres