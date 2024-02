Calciomercato Milan – Previsto un contatto con lo Sporting per Gyokeres

Il Milan avrebbe intenzione di contattare lo Sporting Lisbona per fare un tentativo per Viktor Gyokeres in vista del calciomercato estivo

Nel corso dell'ultima sessione di calciomercato il Milan , quantomeno nei piani iniziali, avrebbe dovuto prendere un attaccante. Le prestazioni in miglioramento continuo di Luka Jovic, però, hanno posticipato questo possibile arrivo che, comunque, dovrebbe avvenire in estate. Anche perché il futuro rossonero di Olivier Giroud non sarebbe più così certo e a quel punto servirebbe un centravanti che garantisca la doppia cifra stagionale.

Secondo quanto riferito da 'SportLens' in esclusiva il Milan avrebbe intenzione di contattare prima del termine della stagione lo Sporting Lisbona per Viktor Gyokeres, vero e proprio mattatore del campionato portoghese in questa annata. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Chelsea. Lo svedese, in ogni caso, non vorrebbe fare il passo in Premier League, almeno in questo momento.