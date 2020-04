Zico: “Milan, così bruci Paqueta: si pretende che risolva dalla panchina”

NEWS MILAN – Arthur Antunes Coimbra, meglio conosciuto come Zico, ha parlato di Lucas Paqueta, giovane centrocampista brasiliano in difficoltà nel Milan, ai microfoni di ‘calciomercato.com‘. Queste le dichiarazioni di Zico sulla stagione poco convincente di Paqueta in maglia rossonera.

“Calcio differente, tattica differente e soprattutto mancanza di fiducia. Inutile pretendere da Paqueta che entri in campo dalla panchina e risolva. Lui non ha assolutamente queste caratteristiche, quando l’allenatore fa così lo brucia e peggiora la situazione. Lui è giovane e il Milan deve approfittare le sue caratteristiche e avere pazienza, perché ha molto talento …”.

