Zazzaroni: “Milan, dovevi lavorare per il 5° posto. E su Pioli dico…”

Sulle parole di Stefano Pioli: "In un momento di poca serenità, se vai a Bergamo, dove rischi di perdere e perdi al 95esimo su un colpo di tacco… Capisco anche Pioli che dice di un pareggio che sarebbe stato soddisfacente. Sei andato sotto una, due volte, e in questo momento il punto a Bergamo poteva andare bene. Da oggi in avanti, ogni partita per Pioli è un ostacolo, non dico insormontabile, ma complessissimo. Con una squadra che si sta formando. Poi manca Leao, devono cercare un attaccante perché Okafor si è rotto e Jovic non convince… Hanno preso una serie di giocatori che sono tutti bravi, per carità. Però nessuna stella, nessuno è di livello altissimo".