Zazzaroni sincero: “Mi aspettavo questo inizio da parte di Inter e Milan”

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'andamento delle big di Serie A in queste prime giornate

Le parole di Ivan Zazzaroni

"Mi aspettavo questo inizio da parte di Inter e Milan. Forse mi aspettavo di più a livello di punti da parte della Roma, ma per il resto i valori li conosciamo. Ci sono 5 squadre che lottano per il quarto posto. La Fiorentina con l'Inter ha sbagliato tutto, ha messo in campo tutti i difetti visti lo scorso anno. Sono entrati in campo battuti e logicamente perdi, ma la rosa della Viola è piena di valore. Il mercato è stato di buonissimo livello, poi ci sono alcuni giocatori in ritardo di condizione".