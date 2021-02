Zambrotta: “Scudetto? Campionato aperto fino all’ultimo” | Milan News

Milan, Zambrotta parla della lotta per lo Scudetto 2021

Gianluca Zambrotta, ex centrocampista, poi difensore, di Juventus, Barcellona, Milan e Nazionale Italiana, ha parlato della lotta per il titolo di Campione d’Italia in un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Zambrotta.

“Il Milan è in testa e finora ha avuto un grandissimo rendimento e più continuità di risultati. Vedo un campionato aperto fino all’ultimo con tante incognite, ma anche con tre grandi favorite. E con la Roma, che mi piace molto per la fase offensiva, possibile outsider“.

Zambrotta, nato a Como il 19 febbraio 1977, ha indossato la maglia della Juventus per sette stagioni, dal 1999 al 2006, totalizzando 297 gare e segnando 10 gol. In bianconero, ha vinto 3 Scudetti (di cui uno revocato per via di Calciopoli), 2 Supercoppe Italiane ed una Coppa Intertoto.

Quindi, dopo la parentesi in Spagna, Zambrotta ha indossato la maglia del Milan per quattro stagioni, dal 2008 al 2012, totalizzando 107 gare e segnando 2 gol. Con il Diavolo ha vinto uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana nel 2011. Mercato Milan, capolavoro di Maldini e Massara: ecco quanto accaduto a gennaio >>>