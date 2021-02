GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 2 febbraio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 2 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica gran parte della sua copertina a Inter-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia, in programma questa sera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘. I nerazzurri di Antonio Conte saranno privi degli squalificati Achraf Hakimi e Romelu Lukaku; i bianconeri avranno Gianluigi Buffon in porta e Cristiano Ronaldo in attacco.

In alto, sotto la testata, si dà il voto alla sessione invernale di calciomercato delle squadre di Serie A. Il Milan ha preso 8, soprattutto per via degli acquisti di Mario Mandžukić e Fikayo Tomori. Colpi dell’ultimo giorno? Rolando Mandragora al Torino e il ritorno di Graziano Pellè a Parma.

Intanto, a Roma, è rimasto Edin Džeko e spetterà al bosniaco tentare di ricucire i rapporti con Paulo Fonseca. A Napoli, invece, è alta tensione tra Gennaro Gattuso ed il Presidente Aurelio De Laurentiis. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>