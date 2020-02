Zambrotta: “Messi in Italia? Difficile che lasci il Barcellona”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Zambrotta, ex laterale di Juventus e Milan, ha parlato del futuro di Lionel Messi, con cui ha condiviso lo spogliatoio all’epoca del Barcellona, ai microfoni de ‘Il Giornale‘ oggi in edicola. “Juventus o Inter? Credo sia difficile che Messi lasci Barcellona, conoscendolo. Non la vedo fattibile come cosa. Chiuderà lì la carriera anche se in passato aveva detto di volersi ritirare in Argentina“, le parole di Zambrotta su Messi. Per le dichiarazioni integrali di Zambrotta, continua a leggere >>>

