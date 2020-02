Braida: “Messi in Italia? Da milanista mi piacerebbe vederlo al Milan”

NEWS MILAN – Ariedo Braida, ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, ha parlato del possibile addio di Lionel Messi alla compagine catalana. Queste le dichiarazioni di Braida su Messi ai microfoni di ‘Radio Anch’io lo Sport‘ in onda sulle frequenze di ‘Radio Rai Uno‘.

“È un giocatore straordinario, credo stia troppo bene al Barcellona, vive con la sua famiglia, è lì da sempre. Lui copre tutti gli errori che si fanno in quella società. Credo sia difficile che vada via, ma non impossibile. Chi può prenderlo? Le squadre inglesi di certo e, perché no, anche quelle italiane. Se dovesse scegliere l’Italia da milanista mi piacerebbe vederlo al Milan, ma in realtà sono Juventus e Inter le uniche squadre che potrebbero prenderlo”, ha detto Braida su Messi.

Ma i tifosi del Milan possono concretamente sognare un eventuale arrivo di Messi in rossonero? Oggettivamente no. Più probabile, invece, che il Diavolo chiuda per un grande difensore centrale. Per le ultime di calciomercato, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android