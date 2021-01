Zaccheroni: “Maldini, un grandissimo anche da dirigente” | News

Milan, Zaccheroni parla di Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan dello Scudetto nel 1999, ha rilasciato un’intervista a ‘ilgiornale.it‘ (LEGGILA PER INTERO QUI). Ecco cosa ha detto Zaccheroni su Paolo Maldini come simbolo della rinascita di questo Milan.

“Assolutamente. Maldini anche da giocatore era un grandissimo e si sta confermando tale da dirigente. Io devo molto a Paolo nella mia esperienza da allenatore al Milan. Lui, Alessandro Costacurta, Demetrio Albertini e tanti altri senatori sono stati importantissimi per il mio percorso in rossonero. Paolo era il primo ad arrivare al campo, l’ultimo ad andare via e tutto questo nonostante avesse già ampiamente dimostrato in carriera”.

"Non avevo dubbi che sarebbe stato un dirigente fantastico, la sua grande qualità e saper compattare l'ambiente. Paolo riesce sempre a essere calmo, pacato e queste sono cose che conferiscono sicurezza anche al mister e alla squadra", ha concluso Zaccheroni su Maldini.