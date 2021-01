Zaccheroni: “Ibrahimovic e Calhanoglu emblemi di questo Milan” | News

Milan, Zaccheroni parla dei giocatori rivelazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan dello Scudetto nel 1999, ha rilasciato un’intervista a ‘ilgiornale.it‘ (LEGGILA PER INTERO QUI). Ecco cosa ha detto Zaccheroni sui giocatori rossoneri che l’hanno sorpreso di più.

“Sono diversi ma penso che due su tutti siano l’emblema di come il Milan sia cambiato da un anno a questa parte. Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu che ha finalmente trovato la sua collocazione corretta in campo ed è sempre decisivo per le sorti del Milan”.

"Ne potrei citare tanti altri e anche il mister ma è evidente come i meriti vadano divisi tra tutti i membri della rosa", ha concluso Zaccheroni.