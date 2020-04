Wegerup su Ibrahimovic: “Non ha ancora deciso quando tornare in Italia”

NEWS DALL’ESTERO – Jennifer Wegerup, giornalista svedese di Sveriges Television, è intervenuta in diretta in una delle trasmissioni di Telelombardia dove ha parlato di Zlatan Ibrahimovic.

Alla domanda, “Hai la sensazione che Ibrahimovic potrebbe decidere di non tornare più in Italia?”, Wegerup ha risposto: “No, non ho la sensazione che lui abbia già deciso. È ovvio però che in questo momento di Coronavirus, chi non deve per forza andare in Italia, tende a rimanere dov’è. In Svezia si conduce una vita di sacrifici, ma non come in Italia. È normale che Zlatan preferisca allenarsi con l’Hammarby, uscire la sera, girare libero senza rischiare di essere controllato dalla Polizia. Poi Ibrahimovic ha anche la famiglia lì”.

Sull’eventuale permanenza di ‘Ibra’ in rossonero, Jennifer Weregup ha dichiarato: “Zlatan in passato ha sempre detto che non avrebbe mai più giocato in Svezia, perciò escluderei un ritorno in patria da giocatore. Un conto è allenarsi, un conto è giocare nel campionato svedese. Poi con l’età si può sempre cambiare idea, ma lui sogna di finire la carriera in grande. Per adesso comunque, è molto deluso da quello che sta succedendo nel mondo a livello di Coronavirus”.

