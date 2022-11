Viviani sulla corsa Scudetto: “Milan vero antagonista del Napoli”

L'allenatore Fabio Viviani ha espresso la propria opinione sulle favorite per lo Scudetto, inserendo il Milan come prima rivale del Napoli

Il campionato di Serie A finora ha visto giocarsi appena quindici giornate, ma molti addetti ai lavori e appassionati di calcio già si sbilanciano in qualche pronostico; tra le tante figure di spicco che hanno detto la propria sulla corsa Scudetto, c'è stato anche Fabio Viviani .

L'ex vice di Edy Reja al Napoli, che in carriera ha militato anche tra le fila del Milan da calciatore, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Durante l'intervista ha sottolineato come a suo modo di vedere la favorita per il successo finale siano i partenopei, ma la rivale principale è rappresentata dai rossoneri. Di seguito le sue parole.